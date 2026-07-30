Пять человек пострадали в столкновении двух отечественных автомобилей

Пятеро человек пострадали в результате ДТП в Дебесском районе в Удмуртии. На втором километре автомобильной дороги «Дебесы-Кез» столкнулись автомобили «Лада Нива» и «ВАЗ-2114». Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

68-летний водитель «Лады Нивы» не предоставил преимущество в движении при повороте «ВАЗу» под управлением 37-летнего мужчины. В результате аварии все, кто находился в салоне «ВАЗ-2114» — водитель и трое пассажиров возрастом от 25 до 39 лет, а также 36-летняя пассажирка «Лады Нивы» госпитализированы с травмами.