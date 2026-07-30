Кубанский бизнес нарастил закупки ИИ-ассистентов на треть

Краснодарские компании все активнее внедряют искусственный интеллект в операционные процессы: за последний год количество коммерческих тендеров на разработку ИИ-помощников в регионе выросло на 33,7%. Такие данные приводят аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Чаще всего в Краснодарском крае разработку ИИ-помощников заказывают финансовые организации, на долю которых приходится 21,7% от общего числа торгов. Почти пятую часть заказов (19,4%) формирует ритейл, замыкают тройку лидеров представители рынка недвижимости с показателем 15,6%. Также в число активных заказчиков вошли компании общепита (10,1%) и телеком-операторы (8,8%).

Аналитики отмечают, что рынок разработки ИИ-решений остается высококонкурентным: в среднем на один лот претендуют четыре подрядчика. При этом средняя стоимость контракта на создание виртуального ассистента оценивается в 1 млн руб.

Безусловным лидером по числу инициатив остается столичный регион — на Москву и Московскую область приходится 28,6% всех тендеров. Санкт-Петербург занимает вторую строчку (15,6%), а Алтайский край замыкает тройку с долей 6,7%. Краснодарский край в рейтинге субъектов-заказчиков располагается на седьмой позиции с показателем 3,1%, уступая Самарской области (5,6%), Чувашии (3,7%) и Ростовской области (3,7%).

«По нашим подсчетам, спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса растет второй год подряд. По сравнению с прошлым годом он увеличился еще на треть. Также мы наблюдаем, что автоматизацией бизнес-процессов все чаще начинают интересоваться компании из регионов России, а не только из Москвы»,— прокомментировала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Наталья Решетняк