На Ямале стартовали экологические экспедиции «Зеленой Арктики»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начался новый сезон экологических экспедиций общественной организации «Зеленая Арктика» при поддержке компании «Газпром нефть». Добровольцы очищают и благоустраивают природные территории региона, способствуя сохранению арктических экосистем и развитию туризма. По словам председателя межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Евгения Рожковского, в этом году в Арктику приехали почти сто волонтеров от 19 до 55 лет.

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Первые выезды прошли в природном парке «Ингилор» в Приуральском районе Ямала. Волонтеры разобрали старые постройки и очистили от металлолома и бытового мусора территорию возле горы Пусьерка, где ранее велась добыча минералов. Еще одна группа добровольцев работала в Тазовском районе, приводя в порядок территорию возле бывшей станции связи «Ока», которую сегодня заменили спутниковые технологии. Третья команда помогла отремонтировать фасад самого северного храма Ямала, расположенного в поселении в предгорьях Полярного Урала.

Компания «Газпром нефть» поддерживает деятельность «Зеленой Арктики» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» уже четыре года. В числе направлений поддержки — транспортное сопровождение экспедиций. Около 20 волонтеров компании ежегодно принимают участие в поездках. «Для Ямала особенно важна очистка от промышленного мусора и восстановление природных участков — и именно на эти задачи мы делаем упор в проекте "Чистая среда". В миссию вовлечены неравнодушные сотрудники: они расчищают тундру и благоустраивают природные парки. Благодаря совместным усилиям Ямал сохраняет первозданную красоту»,— прокомментировала директор программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти» Ярина Сугакова. В компании отметили, что в 2023–2025 годах благодаря проекту «Чистая среда» удалось собрать 1,8 тыс. т мусора и очистить 1,5 тыс. га территории, включая прибрежные и тундровые участки.

Одним из направлений экспедиции стало строительство вольера для крупнейшего в мире питомника овцебыков. Сейчас в регионе насчитывается около 200 животных. Ограждения предназначены для защиты телят от хищников, впоследствии подросших животных выпускают в естественную среду обитания. Во время работы экспедиции с волонтерами встретился губернатор Дмитрий Артюхов. «Из года в год видим, что желающих помогать очень много. Очень радует, что люди выбирают не поездку на море, а уехать в Арктику, на Ямал, помогать на добровольческих началах в таких экологических проектах»,— рассказал глава Ямала.

«Я впервые на Крайнем Севере. В экспедиции на "Ингилор" мы смогли пообщаться с коренными народами. Мне было интересно узнать их культуру, прикоснуться к их быту. Очень впечатлило народное искусство: здесь рисуют на камнях, на бересте, поленьях»,— поделилась волонтер «Газпром нефти» Екатерина Купецкая.

Работа продолжится и в августе. Волонтеры отправят на переработку металлолом и бытовой мусор, собранные в предыдущие сезоны, а также очистят берег Обской губы в селе Мыс Каменный. Завершится летний сезон экспедицией в природный заказник «Полуйский» недалеко от Салехарда, где добровольцы приведут в порядок территорию вдоль исторической железной дороги до Надыма.

Алексей Буров