На Дону проведут конкурс на внедрение ПО для медицинских систем за 109 млн рублей

В Ростовской области объявили закупку услуг по внедрению программного обеспечения для расширения возможностей государственной информационной системы здравоохранения — «Интегрированная электронная медицинская карта» и «Управление потоками пациентов». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Медицинский информационно-аналитический центр». Начальная цена контракта составляет 109,2 млн руб. Заявки принимаются до 30 июля 2026 года, срок исполнения контракта — до 22 декабря 2026 года. Непосредственное оказание услуг должно быть завершено не позднее 15 ноября. Обеспечение исполнения контракта обязательно: его размер составляет 5,4 млн руб.

Как следует из технического задания, исполнитель предоставит неисключительные права на программное обеспечение, а также выполнит комплекс работ по его установке, настройке и адаптации. В рамках контракта предусмотрена интеграция с федеральными и внешними информационными системами, расширение возможностей обработки и регистрации медицинских и финансовых электронных документов, развитие сервисов мониторинга и аналитики.

Подсистема «Интегрированная электронная медицинская карта» получит расширенную интеграцию с ГИС ОМС, форматно-логический контроль электронных финансовых документов, сервис мониторинга статуса их регистрации, возможность заказа справок онлайн на ЕПГУ, а также интеграцию с реестром сведений о состоянии здоровья граждан для передачи данных в госинформационный ресурс воинского учета. Кроме того, будет обеспечена передача сведений в федеральные регистры медицинских организаций и медицинских работников с учетом признаков участия в ОМС, а также автоматическая актуализация справочника медицинских организаций.

Подсистема «Управление потоками пациентов» будет интегрирована с мессенджером MAX. Интеграция охватит запись к врачу, в том числе по направлению, на диспансеризацию и вакцинацию, перенос и отмену записи, вызов врача на дом, уведомления о телемедицинских консультациях, управление согласиями пациентов, а также передачу данных о детях из ЕСИА. Помимо этого, предусмотрено логирование событий и аналитика по выгрузке данных в мессенджер.

Константин Соловьев