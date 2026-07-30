Удмуртия заняла четвертое место по популярности направлений семейного туризма
Рост бронирований апартаментов в Удмуртии по семейным турам за год составил 130%. Среди регионов, куда чаще всего бронируют поездки всей семьей, республика оказалась на четвертой позиции. Об этом сообщает минтуризма региона со ссылкой на исследование сервиса бронирований OneTwoTrip.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Интерес семейных туристов к Удмуртии объясняется развитой инфраструктурой для отдыха с детьми: в республике действует один из лучших в стране зоопарков, развит летний отдых на воде, в городах и районах работаю базы отдыха, позволяющие отдыхать на природе, но при этом с современными стандартами комфорта»,— говорится в сообщении.
На лидирующей позиции в топе находится Липецкая область, спрос на туристический маршрут вырос на 247%. Следом расположилась Архангельская (+170%) и Саратовская (+157%) области. Замыкает рейтинг Кировская область — +93%.
Напомним, Ижевск вошел в топ—10 самых выгодных городов для отдыха: перелет и проживание в городе обойдется в 18,3 тыс. руб. за ночь.