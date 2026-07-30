Удмуртия заняла четвертое место по популярности направлений семейного туризма

Рост бронирований апартаментов в Удмуртии по семейным турам за год составил 130%. Среди регионов, куда чаще всего бронируют поездки всей семьей, республика оказалась на четвертой позиции. Об этом сообщает минтуризма региона со ссылкой на исследование сервиса бронирований OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Интерес семейных туристов к Удмуртии объясняется развитой инфраструктурой для отдыха с детьми: в республике действует один из лучших в стране зоопарков, развит летний отдых на воде, в городах и районах работаю базы отдыха, позволяющие отдыхать на природе, но при этом с современными стандартами комфорта»,— говорится в сообщении.

На лидирующей позиции в топе находится Липецкая область, спрос на туристический маршрут вырос на 247%. Следом расположилась Архангельская (+170%) и Саратовская (+157%) области. Замыкает рейтинг Кировская область — +93%.

Напомним, Ижевск вошел в топ—10 самых выгодных городов для отдыха: перелет и проживание в городе обойдется в 18,3 тыс. руб. за ночь.