Скончался бывший глава Абинского района Кубани Андрей Чабанец

На 59-м году жизни скончался бывший глава Абинского городского поселения и Абинского района Андрей Чабанец. О его смерти сообщил действующий глава Абинского района Илья Биушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина

Андрей Чабанец окончил Кубанский аграрный университет по специальности «Гидромелиорация» и с начала 1990-х годов работал в строительной и сельскохозяйственной отраслях Абинского района. За достижения в производстве риса он был неоднократно отмечен почетными грамотами Краснодарского края.

С 2008 по 2012 год Андрей Чабанец возглавлял Абинское городское поселение, а с 2012 по 2017 год занимал должность главы Абинского района. В период работы в органах местного самоуправления, по оценке администрации района, он уделял внимание развитию муниципальной инфраструктуры, взаимодействию с общественными организациями и реализации местных инициатив. По его инициативе с 2013 года начали ежегодно издаваться памятные книги, посвященные истории и жителям Абинского района.

Андрей Чабанец также был награжден Почетной грамотой администрации Краснодарского края за работу по подготовке граждан к военной службе, медалью «Князь Григорий Потемкин» за вклад в развитие кубанского казачества и краевой почетной грамотой за участие в организации Международного инвестиционного форума «Сочи-2014».

В последние годы он возглавлял государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края».

Илья Биушкин выразил соболезнования родным и близким Андрея Чабанца, отметив его вклад в развитие Абинского района.