Врача-терапевта из Можги осудят по подозрению в выписывании фиктивных больничных

Можгинский райсуд Удмуртии приступил к рассмотрению дела врача-терапевта, обвиняемого в фальсификации больничных и мелких взятках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. 48-летней жительнице Можги инкриминируют мелкое взятотничество, использование служебного положения для модификации информации и превышение должностных полномочий (ст. 291.2 УК, ст. 274. 1 УК, ст. 286 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным следствия, терапевт оформляла листки временной нетрудоспособности без проведения медицинских осмотров и необходимой диагностики. Недостоверные сведения врач вносила в Единую государственную систему здравоохранения. благодаря чему граждане получали освобождение от работы. За эти действия врач получала мелкие взятки.

Приговор озвучат на судебном заседании 7 августа.