Семью участника СВО на Ямале спустя 18 лет переселили из аварийного дома
Прокуратура Шурышкарского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обеспечила предоставление жилого помещения семье участника специальной военной операции (СВО), сообщили в Генпрокуратуре.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что дом семьи был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 году. В связи с невозможностью дальнейшего проживания семья должна была получить временное жилье из маневренного фонда до решения вопроса о постоянном обеспечении.
В результате принятых мер реагирования семья получила маневренное жилье.