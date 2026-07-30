Семью участника СВО на Ямале спустя 18 лет переселили из аварийного дома

Прокуратура Шурышкарского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обеспечила предоставление жилого помещения семье участника специальной военной операции (СВО), сообщили в Генпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что дом семьи был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 году. В связи с невозможностью дальнейшего проживания семья должна была получить временное жилье из маневренного фонда до решения вопроса о постоянном обеспечении.

В результате принятых мер реагирования семья получила маневренное жилье.

Ирина Пичурина