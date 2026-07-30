Кубанские предприниматели вошли в число наиболее активных инвесторов в экономику ДНР

Предприниматели из Краснодарского края и Ростовской области вошли в число наиболее активных инвесторов в экономику Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства ДНР Кирилла Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По его словам, более трети всех инвесторов, работающих в республике, составляют компании из Москвы и Московской области. В число регионов с высокой инвестиционной активностью также входят Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Курская и Пензенская области, Запорожская область и Луганская Народная Республика.

С июня 2023 года на территориях Донбасса и Новороссии действует свободная экономическая зона, предусматривающая налоговые и таможенные льготы, субсидирование кредитов и особые условия предоставления земельных участков. Режим СЭЗ установлен до 31 января 2050 года. По данным властей ДНР, к настоящему времени участниками свободной экономической зоны в республике стали 186 компаний.

Вячеслав Рыжков