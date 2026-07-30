В Ярославской области в ФАПах начнут продавать лекарства

В Ярославской области в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) организуют розничную продажу лекарственных препаратов. О запуске нового проекта «Доступная аптека» сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Лицензии получили порядка 360 точек продаж, сейчас оформляется лицензия на оптовый склад в Угличе. В ФАПах специалисты оснащают помещения для продажи: ставят стеллажи и наносят символику бренда региона с логотипом в виде медведя. У аптечных пунктов при ФАПах будет отдельный вход. Планируется, что продавать лекарства будут до позднего вечера.

Начальный ассортимент составит около 100 наименований, в дальнейшем его планируют расширять. Пилотным медучреждением станет Угличская ЦРБ, проект уже запустили в Мышкинском округе. Как сообщили в областном правительстве, первые продажи начнутся на следующей неделе, выписка рецептов на отдельные препараты станет возможна еще через неделю.

Проект будет распространен на территории всего региона. Вскоре аптечные пункты откроют в Угличской ЦРБ, Некоузе, Брейтове и поселке Октябрь. Проект направлен на повышение доступности лекарств. «Это особенно важно для пожилых людей, которым теперь не нужно никуда ездить за лекарствами, в том числе льготными»,— добавил Михаил Евраев.

До 2010-х годов жители деревень всегда покупали лекарства в ФАПах, однако после проведения реформ в здравоохранении для торговли лекарственными препаратами фельдшер обязательно должен был иметь фармацевтическую квалификацию. При этом фармацевтическим компаниям невыгодно открывать аптеки в деревнях и селах. С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон, вновь разрешивший ФАПам продавать лекарства.

Алла Чижова