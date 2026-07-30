Ограничения на нижегородских АЗС приостановят на один день

Ограничения заправки на АЗС в Нижегородской области по четным и нечетным дням приостановят на один день — 1 августа. Об этом сообщили в областном минэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение принято в связи с тем, что 30 июля и 1 августа — нечетные числа. «Таким образом, владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля», — отметили в министерстве.

Власти призвали нижегородцев не создавать ажиотаж. В министерстве напомнили, что лимиты продажи топлива и ограничения заправки в канистры продолжают действовать.

Как писал «Ъ-Приволжье», ограничения на продажу топлива в Нижегородской области действуют с 9 июля. Также на АЗС в Ветлуге тестируют систему заправки по QR-кодам.

Владимир Зубарев