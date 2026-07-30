Суд в Ставрополе отправил в колонию пособника интернет-мошенников

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил 27-летнего местного жителя к двум годам колонии общего режима за пособничество мошенникам и незаконный сбор персональных данных. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконный сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, из корыстной заинтересованности).

Как установил суд, осужденный зарегистрировал учетные записи на одной из интернет-площадок и в популярном мессенджере, после чего за вознаграждение передал их неустановленным лицам для использования в противоправной деятельности.

По данным прокуратуры, с использованием этих аккаунтов сообщники разместили в интернете ложное объявление о продаже 220 голов мелкого рогатого скота. Потерпевший перевел мошенникам более 1,3 млн руб.

Кроме того, фигурант незаконно приобрел через мессенджер файлы с персональными данными четырех граждан, которые, по версии следствия, планировал использовать для регистрации и верификации новых аккаунтов с целью получения незаконного дохода.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 120 тыс. руб. и запрета на 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и телекоммуникационных систем, в том числе в интернете.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Валерий Климов