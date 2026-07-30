В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области объявлен режим опасности БПЛА в качестве превентивной меры, сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Моор. Жителям нужно позвонить на номер 112, если заметили дрон, и уйти из зоны его видимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

«Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни»,— говорится в сообщении.

Ранее режим беспилотной опасности вводился на территории Тюменской области 27 июля — мера действовала около получаса. Сейчас аналогичный режим действует в других регионах Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Ирина Пичурина