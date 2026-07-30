«Башкиравтодор» погасил 775 млн рублей долга перед налоговой

Банкротящееся крупнейшее дорожно-строительное предприятие Башкирии АО «Башкиравтодор» погасило более 775,2 млн руб. долга перед ФНС, следует из определения арбитражного суда Башкирии, разрешившего списывать деньги со счета компании в Сбербанке.

Таким образом, заключил суд, задолженность перед федеральными налоговиками погашена в полном объеме.

Ранее межрайонная инспекция ФНС по Башкирии пыталась взыскать с «Башкиравтодора» более 1,22 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии заявление ведомства удовлетворил, однако в апелляционной инстанции компания доказала: взыскание этой суммы, во-первых, влечет двойное налогообложение в силу действующего исполнительного производства, а во-вторых, налоговая не имеет права взыскивать средства с казначейских счетов, так как эти деньги являются бюджетными.

Дело о банкротстве «Башкиравтодора» длится с весны 2024 года. Следующее заседание по делу состоится 12 августа.

По итогам 2025 года выручка предприятия составила около 10,7 млрд руб., чистая прибыль превысила 331,1 млн руб. после двух лет убытков.

Идэль Гумеров