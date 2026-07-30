После атаки БПЛА на порт Тамань сообщили о пострадавших и повреждениях
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки беспилотного летательного аппарата в порту Тамань Краснодарского края. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ
По данным прокуратуры, атака произошла 30 июля 2026 года. В результате происшествия есть пострадавшие, а также повреждения портовой инфраструктуры.
Новороссийская транспортная прокуратура контролирует работу правоохранительных органов и других ведомств, задействованных на месте происшествия. Кроме того, надзорное ведомство следит за соблюдением прав работников предприятия.
Информации о характере повреждений объектов инфраструктуры и состоянии пострадавших в сообщении Южной транспортной прокуратуры не приводится. Ведомство подтвердило, что Новороссийская транспортная прокуратура продолжает контролировать ситуацию и взаимодействие правоохранительных органов и других профильных служб, работающих на месте происшествия.