После атаки БПЛА на порт Тамань сообщили о пострадавших и повреждениях

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки беспилотного летательного аппарата в порту Тамань Краснодарского края. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, атака произошла 30 июля 2026 года. В результате происшествия есть пострадавшие, а также повреждения портовой инфраструктуры.

Новороссийская транспортная прокуратура контролирует работу правоохранительных органов и других ведомств, задействованных на месте происшествия. Кроме того, надзорное ведомство следит за соблюдением прав работников предприятия.

Информации о характере повреждений объектов инфраструктуры и состоянии пострадавших в сообщении Южной транспортной прокуратуры не приводится. Ведомство подтвердило, что Новороссийская транспортная прокуратура продолжает контролировать ситуацию и взаимодействие правоохранительных органов и других профильных служб, работающих на месте происшествия.

Мария Удовик