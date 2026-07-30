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После атаки БПЛА на порт Тамань сообщили о пострадавших и повреждениях

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки беспилотного летательного аппарата в порту Тамань Краснодарского края. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, атака произошла 30 июля 2026 года. В результате происшествия есть пострадавшие, а также повреждения портовой инфраструктуры.

Новороссийская транспортная прокуратура контролирует работу правоохранительных органов и других ведомств, задействованных на месте происшествия. Кроме того, надзорное ведомство следит за соблюдением прав работников предприятия.

Информации о характере повреждений объектов инфраструктуры и состоянии пострадавших в сообщении Южной транспортной прокуратуры не приводится. Ведомство подтвердило, что Новороссийская транспортная прокуратура продолжает контролировать ситуацию и взаимодействие правоохранительных органов и других профильных служб, работающих на месте происшествия.

Мария Удовик

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