На Ставрополье суд отказал во взыскании 255 млн рублей с контролирующих лиц турфирмы

Арбитражный суд Ставропольского края отказал в привлечении контролирующих лиц кисловодского туроператора ООО «Ваш отдых» к субсидиарной ответственности на 255,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Савченко добивался взыскания более 255,7 млн руб. с Анны Бачуриной, ООО «Ваш отдых КМВ» и ООО «Ваш отдых Юг». Суд в удовлетворении заявления отказал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ваш отдых» зарегистрировано в 2011 году в Кисловодске Ставропольского края. Основной вид деятельности — деятельность туристиечских агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Анна Бачурина. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Помимо этого, с самого ООО «Ваш отдых» взыскано 876,7 тыс. руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета. Исполнительный лист на взыскание госпошлины будет направлен в налоговый орган по истечении десяти дней со дня вступления судебного акта в законную силу.

Обеспечительные меры, принятые определением суда от 29 июля 2025 года, сохраняют действие до вступления настоящего определения в законную силу. Его можно обжаловать в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Ставропольского края в течение одного месяца со дня вынесения.

С заявлением в суд о признании ООО «Ваш отдых» банкротом обратилось ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ООО «Пир»). Позже суд включил в реестр требований кредиторов должника требования кредиторов в общей сумме 258,8 млн руб. В июле 2024 года суд признал предприятие банкротом.

Тат Гаспарян