Организатора девяти нелегальных криптоферм задержали в Нижегородской области

Полиция задержала 37-летнего предпринимателя по подозрению в организации девяти нелегальных криптоферм в Нижегородской области. Об этом сообщается на портале «МВД-Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2024–2026 годах бизнесмен добывал криптовалюту в гараже транспортной компании и подключил оборудование к электросетям железнодорожной станции Починки. Для экономии он искусственно занизил показания счетчика. Ущерб от его действий энергоснабжающей организации превысил 4 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ.

В ходе расследования была установлена причастность фигуранта к организации еще восьми криптоферм в Нижнем Новгороде. Они находились в помещении арендованной автомойки, в подвалах жилых домов и в контейнере, который был закопан на частном земельном участке.

Сотрудники МВД изъяли 120 единиц компьютерной техники, телефоны, ноутбук и банковские карты. Ущерб от действий предпринимателя превысил 20 млн руб., его отпустили под подписку о невыезде.

Владимир Зубарев