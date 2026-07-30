В Астрахани на Городском острове произошло убийство

В Астрахани по подозрению в убийстве знакомого задержан местный житель. Инцидент случился во время отдыха компании на Городском острове, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани мужчину подозревают в убийстве знакомого кирпичом на Городском острове

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани мужчину подозревают в убийстве знакомого кирпичом на Городском острове

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Ночью 27 июля компания из пяти человек отдыхала на берегу Волги и пила спиртное. Следствие полагает, что в ходе конфликта 39-летний подозреваемый избил 60-летнего мужчину, а затем добил его кирпичом по голове. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

Марина Окорокова