Водитель электровелосипеда попал под поезд в Нижегородской области

Житель Нижегородской области попал под поезд на электровелосипеде и погиб вечером 29 июля, сообщили в Центральном МСУТ СК России. Авария произошла на перегоне Балахна — Правдинск.

По предварительным данным, он передвигался вдоль железнодорожного полотна, и при приближении поезда пострадавшего затянуло к составу вихревыми потоками воздуха.

По факту случившегося проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Галина Шамберина