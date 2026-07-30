На улице Дзержинского в Таганроге начался капремонт водопровода

В Таганроге МУП «Управление Водоканал» приступает к капитальному ремонту участка водопроводной сети диаметром 500 мм и протяженностью 250 м по улице Дзержинского — от улицы Железной до улицы Заводской. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подрядчиком выступает ООО «Оникс-Континенталь». С 30 июля по 10 октября 2026 года будет прекращено движение по нечетной стороне улицы Дзержинского на участке от улицы Выгонной до улицы Железной.

Для маршрутов № 31, 35т, 36, 73б и 74 ввели временную схему движения: от улицы Москатова — по улице Щорса — по улице Бабушкина — по улице Социалистической — по переулку Парковому — на улицу Дзержинского и далее по установленной схеме маршрута. Водителям личного транспорта рекомендуют следить за дорожными знаками и заблаговременно планировать объездные пути.

По условиям контракта все строительно-монтажные работы должны быть завершены до 31 октября. Светлана Камбулова отметила, что замена изношенного трубопровода позволит повысить надежность водоснабжения жителей прилегающих кварталов и снизить риск аварийных отключений.

Константин Соловьев