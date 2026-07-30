В Новороссийске на 27 работающих АЗС ограничили отпуск топлива

По состоянию на 9:00 30 июля в Новороссийске топливо отпускают на 27 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 20, 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях. АИ-100 можно приобрести только на одной АЗС.

Топливо доступно на станциях основных сетей — «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти» и «Уфим-нефти», а также на АЗС «Ягуар» в Натухаевской. При этом на отдельных заправках часть видов топлива отпускается только по топливным картам. Например, на АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе по картам доступны АИ-92 и АИ-95, а на станции в Цемдолине — АИ-92. На АЗС «Лукойла» на Сухумском шоссе топливо отпускают только спецтранспорту.

Еще семь АЗС временно не отпускают топливо. Власти также определили место и время отпуска ГСМ для местных сельхозтоваропроизводителей.

Информацию о наличии топлива на конкретных АЗС Новороссийска можно проверить через чат-бот на платформе MAX. Власти просят жителей и гостей города не закупать бензин и дизтопливо впрок, чтобы не создавать дополнительные очереди и сохранить доступность топлива для автомобилистов.

Сведения о доступности бензина на заправках появились на фоне роста активности мошеннических интернет-ресурсов и топливного кризиса в регионах России. Минэнерго РФ предупредило граждан об обмане в сети, связанном с фейковыми картами и ботами о запасах бензина на заправках.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске стабилизировалась ситуация с обеспечением топливом, однако городские власти считают необходимым наладить системные поставки от сети «Лукойл».

Анна Гречко