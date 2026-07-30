В Ярославле впервые пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград»

В Ярославле с 10 по 13 сентября на Стрелке впервые пройдет федеральный эногастрономический фестиваль «Виноград». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Внешняя пресс-служба фестиваля «Виноград» Фото: Внешняя пресс-служба фестиваля «Виноград»

На протяжении четырех дней, с четверга по воскресенье, на Стрелке будет работать ярмарка российского виноделия. На ней представят свои товары производители Крыма, Кубани, Кавказа и Дона. Среди них бренды «Новый Свет», Абрау Дюрсо, «Табия», «Коктебель», «Массандра». В гастрономических шатрах гостей познакомят с волжскими кулинарными традициями, продукцией местных сыроварен и фермерских хозяйств.

Фестиваль включает и просветительскую программу. На лектории «Винология» ученые НИЦ «Курчатовский институт» и отраслевые эксперты объяснят, как генетика, микроорганизмы и особенности почвы влияют на виноград, вкус и аромат вина. На главной сцене фестиваля пройдут концерты, на театральной площадке — постановки и мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству.

Танцевальная программа подразумевает диджей-сеты, а спортивная — проведение занятий йогой и зумбой. Для семей будет отдельная зона, где гости смогут попробовать себя в роли ученых и поставить опыты по биологии, химии и физике.

В пресс-службе сообщили, что организаторы только формируют программу участников фестиваля, поэтому местные рестораны и хозяйства могут пополнить их ряды, оставив заявку на сайте фестиваля.

Проект фестиваля «Виноград» был инициирован и впервые реализован благодаря усилиям НИЦ «Курчатовский институт» и при поддержке Национального агентства маркетинга российского вина в 2022 году. Тогда он прошел в Пскове. В 2026 году фестиваль уже состоялся в Великом Новгороде, а в октябре его ждут в Геленджике.

Алла Чижова