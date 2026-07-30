Аэропорт в Екатеринбурге временно закрыли на фоне режима опасности БПЛА
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Пассажиров в пресс-службе Кольцово попросили дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Могут быть ограничены мобильный интернет и связь в целях безопасности.