Плановые отключения газа затронут десятки сел Ставрополья в августе

В августе 2026 года запланированы приостановки газоснабжения в населенных пунктах Ставропольского края. Отключения пройдут с 4 по 27 августа, сообщили в «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Изобильненском районе газ отключат 4 августа с 09:00 до 18:00 в хуторе Спорный, 7 августа с 09:00 до 18:00 — в селе Найденовка, хуторах Беляев и Широбоков.

В Левокумском районе приостановки запланированы: 4 августа с 08:00 до 16:00 — в селе Николо-Александровское; 4 августа с 07:00 до 18:00 — в посёлке Ленинский; 6 августа с 07:00 до 18:00 — в селе Урожайное; 18 августа с 07:00 до 18:00 — в селах Приозерское и Турксад; 20 августа с 07:00 до 17:00 — в поселках Правокумский, Кумская Долина, Заря, Малосадовый, селе Бургун-Маджары и хуторе Первомайский.

В Арзгирском районе отключения пройдут: 4 августа с 07:00 до 18:00 — в селах Петропавловское и Новоромановское; 18 августа с 07:00 до 18:00 — в поселках Чограйский, Довсун и селе Садовое.

В Курском районе: 4 августа с 09:00 до 09:00 5 августа — в станице Стодеревская; 6 августа с 09:00 до 09:00 7 августа — в поселке Трудовой, хуторах Межевой и Балтийский; 11 августа с 09:00 до 09:00 12 августа — в ауле Ага-Батыр, хуторах Дыдымовка, Труд Земледельца, Кировский, Бугулов, Прогонный, Привольный, Моздокский, Межевой, Новотаврический, Пролетарский, Зайцев, Веденяпин, Дыдымкин, селах Эдиссия, Ростовановское, Полтавское, Русское, Каново, станице Курской, хуторе Широкий Камыш и поселке Ровный; 12 августа с 08:00 до 16:00 — в ауле Али-Кую и поселке Рощино; 27 августа с 08:00 до 18:00 — в станице Курской и хуторе Березки.

В Александровском районе: 5 августа с 07:00 до 07:00 6 августа — в селе Круглолесское, Садовое, хуторах Средний и Конный; 6 августа с 07:00 до 07:00 7 августа — в хуторах Чепурка, Ледохович, Всадник, Петровка, поселках Лесная Поляна, Дубовая Роща, Новокавказский, селах Северное, Александровское, Калиновское, Саблинское; 7 августа с 07:00 до 07:00 8 августа — в хуторе Харьковский.

В Андроповском районе: 5 августа с 08:00 до 08:00 6 августа — в селе Водораздел; 11 августа с 17:00 до 17:00 12 августа — в селах Суркуль, Куршава, Крымгиреевское, Курсавка и хуторе Верхний Калаус.

В Кочубеевском районе: 5 августа с 09:00 до 15:00 — в поселке Тоннельный, селах Надзорное, Нижняя Александровка, хуторах Перевальный и Лысогорский; 11 августа с 09:00 до 09:00 12 августа — в селе Новая Деревня.

В Грачевском районе: 6 августа с 07:00 до 07:00 7 августа — в селе Сергиевское и хуторе Октябрь; 11 августа с 06:00 до 06:00 13 августа — в хуторах Лисички, Кизилов, Базовый, Нагорный, поселках Новоспицевский, Верхняя Кугульта, селах Грачевка, Спицевка, Кугульта, Красное, Старомарьевка, Бешпагир, Тугулук и поселке Ямки.

В Новоселицком районе: 6 августа с 07:00 до 07:00 7 августа — в селе Долиновка; 7 августа с 07:00 до 07:00 8 августа — в поселке Новый Маяк, селах Падинское, Чернолесское, Новоселицкое, Китаевское и хуторе Жуковский.

В Труновском районе 7 августа с 09:00 до 17:00 без газа останется село Труновское.

В Ипатовском районе 11 августа с 07:00 до 07:00 12 августа отключения затронут город Ипатово, хутора Водный, Бондаревский, Кочержинский, Красный Кундуль, Средний Кундуль, Верхний Кундуль, поселки Двуречный, Советское Руно, села Лиман, Октябрьское, Кевсала.

В Степновском районе: 11 августа с 09:00 до 09:00 12 августа — в селе Озерное, хуторе Северный, поселке Верхнестепной, селе Соломенское; 20 августа с 08:00 до 18:00 — в хуторах Восточный, Левопадинский, Сунженский, селах Богдановка и Степное.

В Буденновском районе: 11 августа с 09:00 до 09:00 12 августа — в селе Добровольное; 19 августа с 09:00 до 17:00 20 августа — в селе Новая Жизнь.

В Апанасенковском районе 12 августа с 07:00 до 07:00 13 августа приостановка коснется СТ Зори Маныча, поселков Водный, Хлебный, Айгурский, сел Вознесеновское, Рагули, Воздвиженское, Дивное, Апанасенковское.

В Туркменском районе 12 августа с 07:00 до 07:00 13 августа — поселки Новокучерлинский и Ясный.

В Шпаковском районе 12 августа с 07:00 до 16:00 отключат газ в станице Новомарьевская.

В Кировском районе 12 августа с 08:00 до 08:00 13 августа без газа останутся посёлки Золка, Камышовый, Фазанный, Комсомолец и Грибной.

В Благодарненском районе 19 августа с 07:00 до 07:00 20 августа отключения запланированы в селах Бурлацкое, Сотниковское и Спасское.

В Минераловодском районе 19 августа с 09:00 до 17:00 20 августа газоснабжение приостановят в селах Побегайловка, Канглы, Гражданское, Сунжа, Успеновка, Еруслановка, Долина, Орбельяновка, Прикумское, Дунаевка и посёлках Фруктовый, Нижнебалковский.

В Предгорном районе 19 августа с 09:00 до 17:00 20 августа отключения затронут станицы Бекешевская, Боргустанская, Суворовская и поселок Мирный.

В Красногвардейском районе 26 августа с 08:00 до 20:00 газ отключат в хуторе Богомолов и селе Привольное.

В Нефтекумском районе 27 августа с 08:00 до 18:00 приостановка коснется поселка Зункарь и села Каясула.

Константин Соловьев