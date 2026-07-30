Оборот обрабатывающих производств Удмуртии вырос на 5,7% в январе-июне

Оборот обрабатывающих производств Удмуртии в январе — июне превысил 486,8 млрд руб. Это в действующих ценах на 5,7% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, совокупно нарастили финансовый показатель до 136,9 млрд руб. (+12,4% год к году). Предприятия по созданию прочих транспортных средств и оборудования показали значение в 111,5 млрд руб. (+88,9%). Производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось до 57 млрд руб. (-23,3%).

Абсолютные данные по производствам автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, закрыты. Оборот первой отрасли упал за полгода на 15,7%, второй — на 74,6%.

Оборот производств пищевых продуктов за указанный период составил 56,1 млрд руб. (+0,8%), напитков — 4,4 млрд руб. (+25,7%). В целом оборот организаций Удмуртии за шесть месяцев превысил 1,3 трлн руб. (+9,7%).

Удмуртстат в расчеты включает стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручку от продаж приобретенных на стороне товаров — без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Напомним, производство лекарств и медицинских материалов в Удмуртии рухнуло на 96,3% в январе-июне. В целом объемы промпроизводства увеличились на 7,9%.