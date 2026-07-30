Челябинская область попала в топ-15 регионов по инновационному развитию

Челябинская область заняла 14-е место в 11-м рейтинге инновационных регионов России. Список составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Индекс Южного Урала составил 0,46. С 10-го исследования субъект поднялся на восемь позиций. Лидерами рейтинга стали Москва (индекс — 0,65), Республика Татарстан (0,59) и Томская область (0,59). Последние места заняли Ненецкий автономный округ (0,13), Республика Ингушетия (0,14) и Чукотский АО (0,2).

Сводный индекс рассчитывался на основе 55 показателей, сгруппированных в пять блоков: условия для инновационной деятельности; научно-технический потенциал; инновационная деятельность; экспортная активность; качество инновационной политики.

Виталина Ярховска