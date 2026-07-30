В Анапе 28 АЗС продают топливо, на части заправок действуют ограничения

В Анапе по состоянию на 9:30 30 июля работают 28 автозаправочных станций. На части из них введены ограничения на отпуск топлива, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На двух АЗС бензин и дизельное топливо отпускают только по топливным картам и для специализированного транспорта. Еще на ряде заправок действуют ограничения по объему отпуска топлива в бак автомобиля. При этом на всех АЗС Анапы запрещена заправка топлива в канистры и другие емкости.

АИ-92 можно приобрести на 24 АЗС, АИ-95 — на 23, дизельное топливо — на 26. АИ-100 временно отсутствует в продаже. В администрации отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может измениться.

Власти призвали жителей и гостей Анапы не закупать топливо впрок. По их мнению, это позволит снизить очереди на работающих АЗС и сохранить доступность бензина и дизельного топлива для всех автомобилистов.

Информация о наличии топлива появилась на фоне роста активности мошеннических интернет-ресурсов и топливного кризиса в регионах России. Минэнерго РФ предупредило граждан об обмане в сети, связанном с фейковыми картами и ботами о запасах бензина на заправках.

Анна Гречко