На Ставрополье сеть быстрых зарядок для электромобилей достигла 74 станций

Пять новых быстрых зарядных комплексов для электромобилей мощностью 150 кВт введены в эксплуатацию в Ставропольском крае в 2026 году, доведя общее число подобных объектов в регионе до 74, сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минпром СК Фото: минпром СК

Ставропольский край пополнил региональную сеть электрозарядной инфраструктуры пятью новыми объектами. Два зарядных комплекса мощностью 150 кВт каждый введены в строй в Минеральных Водах; еще три точки подзарядки электромобилей появились в краевом центре, Нефтекумске и поселке Прогресс Кировского округа.

Таким образом, совокупное количество быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС) в регионе достигло 74 единиц. Каждая из них позволяет восполнить заряд аккумулятора примерно за полчаса — конкретное время зависит от ёмкости батареи и степени её разряженности. Объекты размещают как в черте населенных пунктов, так и вблизи федеральных и региональных автотрасс.

Планомерное формирование зарядной сети в крае ведется с 2023 года: тогда первая ЭЗС открылась в Железноводске. За два с небольшим года количество подобных точек выросло до семи десятков, и этот показатель продолжит увеличиваться — до конца 2026 года власти намерены запустить еще несколько аналогичных объектов.

Краевой минпром обеспечивает инвесторам комплексное сопровождение проектов по строительству ЭЗС. «Компании, устанавливающие электрозарядные станции, имеют возможность получить финансовую господдержку от Минпромторга России в виде субсидии на возмещение части затрат», — пояснил исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Имран Айдамиров.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае ситуация с обеспечением топливом постепенно нормализуется. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Станислав Маслаков