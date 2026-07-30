В Новороссийске вечером 30 июля проведут учения со стрельбами

В Новороссийске 30 июля проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта, сообщили в городском МЦУ со ссылкой на НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках тренировок предусмотрены практические стрельбы из артиллерийских установок.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории проведения учений. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги, включая суда, не подлежащие государственной регистрации.

Подобные учения проводят для поддержания готовности сил к реагированию на возможные угрозы с моря и отработки взаимодействия при обнаружении и отражении атак беспилотных средств. Практические стрельбы позволяют проверить готовность личного состава и техники к действиям в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как сообщалось ранее, танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После удара на судне возник пожар, который удалось потушить. Пострадавших нет.

Анна Гречко