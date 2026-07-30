Мобильная связь в Ставрополье подешевела на 3% за год к июню 2026 года

Среднемесячная стоимость услуг сотовой связи в Ставропольском крае к июню 2026 года достигла 498,8 руб. За двенадцать месяцев — с июня 2025-го — этот показатель сократился без малого на 3%, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вместе с тем в сравнении с маем того же года в июне тарифы на мобильную связь в регионе прибавили 18,1%. Схожая тенденция к повышению цен в этом сегменте наблюдалась и в большинстве субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В Республике Дагестан динамика оказалась принципиально иной. Абонентская плата за мобильную связь за год упала на 15,5% и по состоянию на июнь 2026 года составляла 744,1 руб. Тарифы оставались неизменными вплоть до декабря 2025-го, после чего пошли на убыль: в мае они снизились на 7%, в июне — ещё на 6,7%. В региональном управлении ЦБ пояснили, что речь идёт о корректировке условий внутри действующих тарифных пакетов, позволяющей операторам удерживать конечную цену для абонентов на более низком уровне.

В сегменте домашнего интернета картина в обоих регионах выглядит по-разному. На Ставрополье ежемесячная плата за подключение к сети в июне 2026 года достигала 618,5 руб.: относительно мая изменений не последовало, однако в годовом исчислении тариф прибавил 2,8%. В Дагестане аналогичная услуга обходилась абонентам заметно дороже — 977,9 руб. в месяц, а годовой прирост составил 10,1%. Причиной удорожания в ведомстве назвали рост расходов провайдеров на техническое обслуживание инфраструктуры и оплату труда персонала.

Подписка на стриминговые видеоплатформы на Ставрополье практически не изменилась в цене: в июне 2026 года она составляла в среднем 511,1 руб. в месяц при годовом удорожании в 1,6%. Последний раз тарифы на эту услугу пересматривались в крае в ноябре 2025 года. В Дагестане месячная стоимость подписки в июне также осталась на прежнем уровне — 453,7 руб., тогда как за год она выросла на 4,8%. Среди факторов, обусловивших этот рост, специалисты регулятора выделяют затраты на поддержание и развитие цифровых платформ.

Совокупная стоимость телекоммуникационных услуг в Ставропольском крае в июне относительно мая увеличилась на 6,8%, причем определяющий вклад в этот прирост внесло именно подорожание мобильной связи. В Дагестане, напротив, общий ценовой индекс в данной категории опустился на 2,3%.

Станислав Маслаков