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На участке М-4 «Дон» в Ростовской области временно закрыли движение

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжается реконструкция участка с 933 по 1024 км. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 30 июля по 13 августа закрыто движение через путепровод на 1000 км в районе поселка Интернациональный. Водителям, следующим в сторону Ростова-на-Дону, рекомендуют воспользоваться объездом через разворот под путепроводом на 998 км.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на трассе между Ростовской областью и Донецком ввели ограничения на движение.

Константин Соловьев

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