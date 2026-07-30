Ресторан «Сыроварня» в Екатеринбурге закрыли на 10 суток из-за антисанитарии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил на 10 суток приостановить работу ресторана «Сыроварня» на ул. Дзержинского, 2/2 из-за грубых нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора 20 июля специалисты зафиксировали хранение продуктов при высокой температуре. На складе температура достигала +24° при влажности 83%, хотя производители предписывают хранить большинство специй, соусов и бакалеи при температуре не выше +20°. Хранимые в морозилках ягоды неоднократно размораживались и замораживались обратно, а готовый хлеб и икра хранились в условиях, не соответствующих маркировке производителя.

Кроме того, сотрудники хранили личную одежду вместе с газировкой и соком в одних шкафах, использовали грязные халаты для посещения туалета, которые не стирались. Также сотрудники не проходили ежедневный медосмотр на наличие инфекционных заболеваний. Некоторые сотрудники, включая поваров и администраторов, давно не делали прививки и не имели данных о гигиенической аттестации. Проверка также выявила неудовлетворительное состояние помещений: трещины с грязью в стенах и плитке, загрязненные вентиляционные системы, мусор на полу мясных и кондитерских цехов, отсутствие маркировки инвентаря и сроков годности на продуктах.

Представители ООО «Сыроварня Урал» на суде заявили об устранении части нарушений, однако суд признал эти доводы недостаточными из-за сохраняющихся проблем с вентиляцией, уборкой и документацией. Запрет на работу действует с 24 июля.

Ирина Пичурина