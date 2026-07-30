Под Ярославлем в пожаре в гостинице пострадал человек
В ночь с 29 на 30 июля 2026 года под Ярославлем произошел пожар в здании гостиничного типа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Пожар произошел в поселке Суринский, д. 14а. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:27 в среду. Ликвидация огня заняла около полутора часов и была завершена в 00:30 30 июля.
Для тушения привлекались четыре единицы техники и тринадцать человек личного состава. В результате инцидента повреждена отделка на первом и втором этажах, закопчены стены и потолок площадью 40 кв. м, уничтожены мебель и бытовые предметы на площади 20 кв. м.
По предварительным данным, в ходе пожара есть пострадавший. Детали его состояния не уточняются.