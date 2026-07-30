Лучших сотрудников МФЦ Ростовской области отметили по итогам конкурса

В Ростовской области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший МФЦ» за 2025 год. Победителей и призеров наградили в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню работника многофункционального центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс- служба Фото: пресс- служба

Награды сотрудникам, внесшим вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, вручили заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, представители региональных органов власти и партнеры конкурса.

В церемонии приняли участие представители органов власти и партнеров конкурса, в том числе председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка. «Сотрудничество банка "Центр-инвест" и МФЦ началось еще в 2008 году»,— отметил он, поблагодарив сотрудников многофункциональных центров за совместную работу.

Конкурс «Лучший МФЦ Ростовской области» проводится ежегодно и направлен на поощрение наиболее результативных сотрудников и подразделений системы многофункциональных центров региона. Победителей определяют по итогам оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг и других показателей деятельности.