В Курумоче задержаны восемь рейсов из-за угрозы атаки беспилотников

Задержка вылета восьми рейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 30 июля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, отложено отправление самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Хургаду и Анталью. Задержка вылета рейсов связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время Курумоч не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные ограничения введены в аэропорту Оренбурга.

Георгий Портнов