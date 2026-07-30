Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прибыл в Челябинск

Новый главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Скотт Гордон прибыл в областной центр для начала подготовки команды к сезону КХЛ 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В качестве вратаря Скотт Гордон провел восемь лет, выступая в НХЛ за «Квебек Нордикс», а также защищал цвета сборной США на чемпионате мира и Олимпиаде 1992 года. Тренерскую карьеру господин Гордон начал в ИХЛ, став в 32 года самым молодым главным тренером в истории лиги.

Наиболее значимых успехов специалист добился в системе «Бостон Брюинз»: возглавляя фарм-клуб «Провиденс Брюинз», он признавался тренером года в АХЛ. В НХЛ Скотт Гордон на протяжении трех сезонов занимал пост главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс», работал ассистентом в «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс», а также временно возглавлял «Филадельфия Флайерз» в сезоне 2018/2019. В штабе национальной сборной США он стал серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере (2010).

Последним местом работы специалиста перед переездом в Челябинск были клубы Главной юниорской лиги США (USHL) — «Янгстаун» и «Ватерлоо». Напомним, контракт с «Трактором» был подписан 14 мая 2026 года.

Евгений Рыженьков