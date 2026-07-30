Челябинский маршрут №95 продлят в обоих направлениях

С 1 августа автобусный маршрут №95 в Челябинске будет продлен в двух направлениях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

От микрорайона «Привилегия» трассу продлят до микрорайона «Вишневая горка» — по улицам Генерала Костицына, Олимпийской и Изумрудной. Вместо улицы Молодогвардейцев маршрут будет заканчиваться у ТРК «Родник» — по Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Обслуживанием трассы займутся 16 автобусов среднего класса с интервалом 10 минут в часы пик.

Виталина Ярховска