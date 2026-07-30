Экс-главе минимущества Удмуртии Рустэму Зайнуллину дали 20 лет

Бывшему главе минимущества Удмуртии, экс-замгубернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину дали 20 лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве белгородской линии обороны. Об этом пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: belgorod.er.ru Фото: belgorod.er.ru

Такое решение принял Мещанский суд Москвы 29 июля. Кроме того, Зайнуллина оштрафовали на 474 млн руб. и лишили права занимать должности на госслужбе на срок более 10 лет.

Всего на скамье подсудимых было 10 фигурантов, в их числе экс-замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров, бывший начальник управления капстроительства (УКС) региона Алексей Сошников и другие. Им дали 19 и 20 лет лишения свободы соответственно, каждого оштрафовали на 500 млн руб.

Расследование хищений при строительстве фортификационных сооружений началось в 2025 году. Следствие считает, что Зайнуллин в 2023-2024 годах способствовал заключение договоров между УКС и фирмами «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь» более чем на 1,1 млрд руб. Первая являлась крупным подрядчиком местных властей, ей руководил предприниматель Сергей Петряков. Он получил шесть лет лишения свободы. За помощь с контрактами, по данным следствия, Зайнуллин получал до 7% от бюджетных выплат. По последним данным, он отвергает обвинение.

Напомним, Рустэм Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016-го по 2019 годы он возглавлял департамент земельных и имущественных отношений Севастополя. С 2020-го по 2021 годы Зайнуллин занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области. В октябре 2024 года стало известно, что Рустэм Зайнуллин принял решение временно приостановить государственный муниципальный контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Он был арестован в июне 2025 года.