В Югре тушат 37 лесных пожаров

По состоянию на утро 30 июля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) действуют 37 лесных возгораний площадью более 2,6 тыс. га в шести районах, сообщили в региональной Авиалесоохране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры

Возгорания тушат в Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Белоярском и Березовском районах. Из общего числа очагов 17 локализовано на площади свыше 2,1 тыс. га. В тушении задействованы 674 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых пожара.

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсудил происшествия, связанные с погодными условиями. По его словам, на северных территориях продолжается аномально жаркая погода, из-за чего возникают пожары.

Ирина Пичурина