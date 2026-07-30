Над Краснодарским краем и двумя морями за ночь уничтожили беспилотники

В ночь на 30 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По информации министерства, средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Краснодарский край оказался среди территорий, где в течение ночи уничтожили беспилотники. В регионе с вечера 29 июля действует режим беспилотной опасности.

Власти Краснодарского края ранее ввели запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также информации о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Минобороны не уточнили, сколько беспилотников уничтожили над каждым из регионов и акваторий. Ведомство сообщило об общем количестве перехваченных летательных аппаратов и перечислило территории, над которыми работали силы ПВО в течение прошедшей ночи.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники ФСБ и полиции задержали 38-летнего местного жителя за повреждение сирено-речевой системы оповещения на фасаде дома — мужчина ночью залил установку монтажной пеной из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик