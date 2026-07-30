Заболеваемость кишечными инфекциями в Тюменской области снизилась на 1,5%

В Тюменской области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, при этом уровень инфекционной заболеваемости не превышает среднемноголетних показателей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 20 по 26 июля число случаев острых кишечных инфекций снизилось на 1,5% относительно предыдущей недели и оказалось в 2,6 раза ниже аналогичного периода прошлых лет. Случаев заражения через водные источники зафиксировано не было.

Вопросы эпидемиологической ситуации в регионе и Тюмени, а также меры профилактики были рассмотрены на заседаниях областной и городской санитарно-противоэпидемических комиссий 29 июля.

Ранее в связи с ухудшением качества воды в реке Тура в Тюмени сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверку. На 27 июля вода в резервуаре чистой воды в разводящей сети соответствовала нормативам по показателям безопасности.

Об обстановке с водой в Туре — в материале «Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени»

Ирина Пичурина