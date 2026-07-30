В Челябинске в аварии с автобусом №64 погиб водитель питбайка

После столкновения с автобусом, следовавшим по маршруту №64, погиб водитель питбайка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, поздним вечером 29 июля у дома 3 на улице Молодогвардейцев питбайк GRX под управлением 38-летнего водителя врезался в автобус Volgabus, за рулем которого был 43-летний местный житель. В результате ДТП владелец мототранспорта погиб на месте. Находившийся в автобусе пассажир не пострадал.

Виталина Ярховска