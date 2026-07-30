Мэр Нижнего Тагила предупредил о возможности новых подтоплений

В Свердловской области 30 и 31 июля прогнозируются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град и очень сильный ветер — на территориях Нижнего Тагила, где еще не полностью ушла вода, возможны новые подтопления, предупредил в Telegram глава города Владислав Пинаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Будьте внимательны. Проверьте дренажные канавы, уберите с участков вещи, которые может унести водой. Если живете в низине — следите за уровнем воды. В случае угрозы — не ждите, звоните в экстренные службы по номеру 112»,— сказал мэр.

Два дня назад губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с прибывшим в регион министром МЧС Александром Куренковым провел совещание по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными дождями. За два месяца выпало четыре месячные нормы осадков — зафиксирован уровень 292 мм при норме 72 мм. Подтоплены оказались 188 населенных пунктов и 42 садоводческих товарищества в 38 муниципалитетах.

Ирина Пичурина