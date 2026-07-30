Жильцов 12 квартир в поврежденном БПЛА доме в Ростове расселят на время ремонта

Жителей 12 квартир многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате атаки беспилотников в ночь на 27 июля, временно расселят на период восстановительных работ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По его словам, решение принято по итогам обследования здания специалистами экспертного управления Донского государственного технического университета. Остальные жильцы могут вернуться в свои квартиры после восстановления коммунальных ресурсов.

Для информирования собственников администрация района создала домовой чат, где публикуется информация о ходе восстановительных работ и порядке получения предусмотренных законодательством выплат. Жителям, нуждающимся во временном жилье, разъяснили порядок предоставления помещений маневренного фонда.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что эксперты признали дом пригодным для проживания, за исключением 12 квартир на этажах, пострадавших от падения обломков беспилотников. Кроме того, в подъезде временно ограничено использование лифтов. Жильцам поврежденных квартир разрешат в сопровождении сотрудников МЧС забрать личные вещи и имущество.

В ближайшее время власти планируют подготовить проект восстановления многоквартирного дома.

Валерий Климов