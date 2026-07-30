Объем приостановленного жилищного строительства в Ростовской области вырос на 11%

На конец мая 2026 года объем приостановленного жилищного строительства в Ростовской области составил 450,5 тыс. кв. м, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, годом ранее объем приостановленного строительства составлял 407 тыс. кв. м. При этом общий объем жилищного строительства в регионе продолжил расти. За январь—май было введено в эксплуатацию 1,37 млн кв. м жилья, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечило индивидуальное жилищное строительство, на которое пришлось более 70% введенных площадей.

Несмотря на рост ввода жилья, увеличение объема приостановленных строек свидетельствует о сохранении в регионе значительного количества объектов, реализация которых временно остановлена.

Валерий Климов