Отгрузка продукции рыбоводства в Ростовской области сократилась почти вдвое

Объем отгруженной продукции предприятий рыболовства и рыбоводства Ростовской области за январь—май 2026 года составил 2,5 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным мониторинга, за первые пять месяцев прошлого года объем отгруженной продукции предприятий отрасли достигал 4,9 млрд руб. Таким образом, показатель снизился на 48,4%. При этом в целом по промышленности региона объем отгруженной продукции собственного производства вырос на 7,6% и превысил 1,1 трлн руб.

Несмотря на спад в рыбохозяйственном комплексе, обрабатывающие производства увеличили объем отгрузки на 9,1%, предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром — на 10,2%, а добывающий сектор — на 6,6%. Рыболовство и рыбоводство стало одной из немногих отраслей экономики региона, продемонстрировавших столь существенное снижение объемов реализации продукции.

Валерий Климов