Субсидии на оплату ЖКУ в Ростовской области сократились почти в пять раз

Объем субсидий, предоставленных жителям Ростовской области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за январь—май 2026 года составил 369,6 млн руб., что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, годом ранее объем предоставленных субсидий достигал 1,75 млрд руб. Таким образом, за год показатель сократился на 1,38 млрд руб., или почти на 79%.

Вместе с тем задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги продолжила расти. На 1 июня 2026 года она составила 38,5 млрд руб., увеличившись за год на 6,8%. При этом общий объем задолженности потребителей перед предприятиями ЖКХ достиг 58,4 млрд руб., что на 4,9% превышает показатель прошлого года

Валерий Климов