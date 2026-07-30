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Число тяжких преступлений в Ростовской области увеличилось на 13,5%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в Ростовской области за январь—май 2026 года, увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 7,8 тыс. случаев. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, доля тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре преступности выросла с 31,7% до 33%. Всего за пять месяцев в регионе зарегистрировано 23,6 тыс. преступлений — на 8,8% больше, чем годом ранее.

Одновременно увеличилось число преступлений экономической направленности. За январь—май правоохранительные органы выявили 1,8 тыс. таких преступлений, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Количество коррупционных преступлений выросло на 8,8% — до 346 случаев.

При этом число раскрытых преступлений практически не изменилось. За пять месяцев правоохранительные органы раскрыли 12,6 тыс. преступлений, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Валерий Климов

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