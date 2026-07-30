Просрочка по ипотеке в Ростовской области выросла почти вдвое

Объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам в Ростовской области к 1 июня 2026 года достиг 5,8 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

По данным мониторинга, годом ранее объем просроченной задолженности по ипотеке составлял 3,1 млрд руб. При этом общий портфель жилищных ипотечных кредитов за год практически не изменился и на 1 июня составил 430,5 млрд руб. против 428,7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, рост просрочки существенно опередил динамику ипотечного кредитования.

Вместе с тем выдача новых жилищных ипотечных кредитов продолжила снижаться. За январь—май банки предоставили жителям региона ипотечные кредиты на 27,7 млрд руб., что на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов сократилось на 45,4% — до 6,7 тыс. договоров.

Мониторинг также фиксирует снижение общей кредитной активности населения. Совокупный объем кредитов, выданных физическим лицам за пять месяцев, уменьшился на 22,4%, составив 156,9 млрд руб. На этом фоне рост просроченной ипотечной задолженности свидетельствует об ухудшении качества обслуживания уже выданных жилищных кредитов.

Роман Лаврухин