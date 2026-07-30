Госдолг Ростовской области сократился до 51,5 млрд рублей

Государственный долг Ростовской области к 1 июня 2026 года снизился до 51,5 млрд руб., уменьшившись на 0,5 млрд руб. по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, одновременно сократился и совокупный муниципальный долг региона — с 5,4 млрд до 5,1 млрд руб. Общий объем долговых обязательств Ростовской области и муниципальных образований уменьшился на 0,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом доходы консолидированного бюджета области за январь—май выросли до 152,4 млрд руб., тогда как расходы составили 152,2 млрд руб. Профицит бюджета по итогам пяти месяцев достиг 166,1 млн руб., хотя годом ранее превышал 9 млрд руб. Наиболее заметный рост среди налоговых поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц, поступления по которому увеличились почти на 15%.

Согласно мониторингу, сокращение государственного и муниципального долга происходило на фоне сохранения профицита бюджета и роста собственных налоговых доходов региона.

Роман Лаврухин